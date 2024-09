Xavier Niel promet que le forfait à 2€ de Free Mobile ne changera jamais de prix

Xavier Niel a été sur la scène de L’Olympia à Paris, comme ce fut annoncé auparavant. Ce fut l’occasion d’avoir un spectacle particulier, avec plusieurs sketchs humoristiques au programme. Et il y a également eu une annonce concernant Free.

Xavier Niel a assuré que Free Mobile ne changera jamais le prix de son forfait à 2€. « On aurait adoré inventer l’iPhone… Mais qu’est-ce qu’on aurait eu honte de le vendre aussi cher », a-t-il ajouté. Ce n’est pas la première fois que le dirigeant évoque une envie de créer l’iPhone, sans le vendre au prix qu’Apple le propose..

Et une certaine dose de fierté assumée … (@Xavier75 @OLYMPIAHALL. « On aurait adoré inventer l’iPhone…. Mais qu’est ce qu’on aurait eu honte de le vendre aussi cher ». Et d’annoncer : « On ne changera jamais jamais le prix du forfait a 2€. » pic.twitter.com/2fDoXdtC7X — Joël Wirsztel (@joelwir) September 18, 2024

Le forfait à 2€ a été la véritable bombe au moment du lancement de Free Mobile. À l’époque, Xavier Niel s’était attaqué à Orange, SFR et Bouygues Telecom qui proposaient un forfait à 10€ pour les bénéficiaires du RSA. On retrouverait 40 minutes d’appels et 40 SMS. Xavier Niel parlait alors d’un forfait « raquette super arnaque ».

Free Mobile avait alors lancé un forfait à 2€ comprenant 60 minutes d’appels et 60 SMS. « On fait de la marge sur ce forfait en divisant les prix par 14 par rapport à 2008 », indiquait Xavier Niel lors de la conférence du 10 janvier 2012.

12 ans plus tard, le forfait à 2€ est toujours disponible chez Free Mobile. Il y a 2 heures d’appels, les SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un tout petit quota Internet de 50 Mo en 4G. Le prix n’a pas bougé et cela ne changera pas, comme l’annonce Xavier Niel.