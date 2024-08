Nouvelle Freebox, nouveaux forfaits Free Mobile ? Xavier Niel sera à l’Olympia le 18 septembre

Xavier Niel sera sur la scène de l’Olympia à Paris le 18 septembre pour un évènement particulier. Faut-il s’attendre à une nouvelle Freebox ? De nouveaux forfaits Free Mobile ? Autre chose ? C’est le mystère pour le moment.

L’Olympia sert notamment pour les spectacles ou les concerts. Mais il est rare de voir un milliardaire comme Xavier Niel faire une représentation. Ce sera le 18 septembre à 20h30. Les places coûteront entre 2€ et 39,99€ selon le site de l’Olympia. La billetterie ouvrira demain à midi.

Il n’y a pas vraiment d’informations pour le moment. On y voit seulement un texte à trous, avec le premier mot qui est « comment ».

Xavier Niel fait également du teasing avec un message posté sur X (ex-Twitter). Une personne a partagé une affiche avec le fait que Xavier Niel sera à l’Olympia le 18 septembre. « C’est quoi ça encore ? », demande la personne. Xavier Niel répond alors avec humour, indiquant que ce sera une battle de rap avec SFR.

Un rap contenders avec SFR https://t.co/7GxYYb5Onp — Xavier Niel (@Xavier75) August 27, 2024

Le fait qu’il mentionne SFR suggère bel et bien que l’annonce aura un rapport avec Free. Peut-on imaginer des prix plus bas ? Ou totalement autre chose ? Il y a un livre « Entretiens XN » avec Xavier Niel comme auteur qui est listé sur le site de la Fnac et qui sortira le 25 septembre. Mais il sera surprenant que le milliardaire donne rendez-vous à l’Olympia juste pour ça.

Interrogé par Tech&Co sur l’annonce du 18 septembre, Xavier Niel se contente de répondre : « On en reparle demain ».