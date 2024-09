SFR et SFR RED augmentent les prix des forfaits pour les clients

La rentrée commence fort pour les clients avec un forfait SFR ou SFR RED, puisque l’opérateur au logo rouge leur annonce une hausse de prix. Cela concerne aussi bien les offres mobiles que les offres fixes pour les box.

Hausse de prix pour les clients de SFR

Il arrive parfois que les opérateurs augmentent le prix des forfaits pour leurs clients existants et essaient de justifier la pratique en ajoutant notamment des Go supplémentaires pour le quota Internet. Mais ici, SFR ne propose rien de plus, si ce n’est une hausse des tarifs.

Dans un e-mail envoyé aux clients et relayé par Cable Review, SFR indique :

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous travaillons et investissons sans relâche sur la qualité et la maintenance de nos réseaux, avec un objectif : vous offrir la meilleure expérience partout en France pour surfer, partager vos stories, regarder vos séries avec toujours plus de fluidité et de rapidité. C’est pourquoi, nous sommes amenés à faire évoluer le tarif de votre offre. Le montant mensuel de votre abonnement augmentera de 1,99€/mois à compter de votre prochaine facture.

Le montant varie selon les forfaits. Les augmentations sont comprises entre 0,99€ et 1,99€/mois. Et les clients n’ont aucun moyen de refuser le changement, la hausse de prix est imposée. Il était déjà arrivé dans le passé que l’opérateur propose une option pour rester sur l’ancien tarif.

Pour rappel, tout changement de tarif d’un forfait vous permet, si vous le désirez, de résilier sans payer les frais de résiliation si vous avez un engagement en cours. La loi vous autorise à le faire dans les quatre mois suivant l’annonce du changement tarifaire. Dans le cas présent, cela peut intéresser les clients de SFR. Mais pour ceux qui ont un forfait SFR RED, cela ne change pas grand-chose sachant que les abonnements sont sans engagement.