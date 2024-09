Xavier Niel rejoint le conseil d’administration de ByteDance, maison-mère de TikTok

Surprise : Xavier Niel, le fondateur de Free, a rejoint le conseil d’administration, à savoir la maison-mère de TikTok. Ni le réseau social chinois ni le milliardaire français n’ont commenté publiquement cette information.

Un coup d’œil au site de ByteDance montre que le conseil d’administration est désormais composé de cinq personnes, dont Xavier Niel. Il est aux côtés de Rubo Liang (président du conseil d’administration et cofondateur de ByteDance), Arthur Dantchik, William E. Ford et Neil Shen. Le fondateur de Free est le seul Européen de la liste. Il est également le seul ayant un lien direct avec la tech, les autres membres sont davantage tournés vers le monde des affaires.

Quel sera le rôle de Xavier Niel ? Comme dit précédemment, ni le principal intéressé ni ByteDance n’ont commenté publiquement cette arrivée. Il est donc difficile de donner une réponse précise. Nous savons seulement qu’il remplace Philippe Laffont, le fondateur du fonds spéculatif Coatue Management, parti fin août du conseil d’administration.

Il faut savoir que Xavier Niel n’est pas seulement le fondateur de Free, il est également un investisseur. En effet, il a investi dans un nombre assez important de start-up et d’entreprises au fil des années. Il a également lancé Kyutai, un labo de recherche pour l’intelligence artificielle afin de concurrencer OpenAI (ChatGPT). Il est donc possible que ByteDance s’intéresse surtout à ce profil orienté vers la tech, dont l’IA qui devient de plus en plus importante.

En parlant de Xavier Niel, il sera le 18 septembre à l’Olympia. Ce sera, semble-t-il, surtout pour parler de nouveau livre « Comment devenir milliardaire ». Mais certains espèrent aussi qu’il y aura une possible annonce en rapport avec Free.