Telegram aurait menti sur le nombre de ses utilisateurs européens pour échapper à un DMA strict

Telegram semble désormais « dans la sauce » sur le territoire européen : le CEO de Telegram, Pavel Durov, fait face à des accusations criminelles en France, et l’on vient d’apprendre que la messagerie va sans doute devoir faire face à un examen réglementaire de la part de l’Union européenne. L’UE chercher en effet à savoir si Telegram a falsifié ses chiffres d’utilisateurs européens afin d’éviter les réglementations plus strictes prévues par la loi sur les services numériques (DMA).

Telegram a ainsi déclaré avoir 41 millions d’utilisateurs dans l’Union Européenne, mais les enquêteurs européens estiment que la plateforme pourrait disposer de plus de 45 millions d’utilisateurs en Europe, un seuil qui la classerait comme une « très grande plateforme en ligne » et qui la soumettrait de facto à des règles beaucoup plus strictes… dont des normes de conformité et de modération de contenu beaucoup plus élevées. De plus, tout manquement à ces normes en tant que « très grande plateforme en ligne » peut valoir des pénalités allant jusqu’à 10% du CA mondial de la société incriminée, voir une suspension pure et simple de l’app/site/plateforme mise en défaut.