IBM est le premier gros client de la puce d’IA Gaudi 3 d’Intel

Serait-ce le début de la montée en puissance d’Intel dans le secteur du hardware d’IA face à l’ofre Nvidia. La firme de Santa Clara a en tout cas « sécurisé » son premier client cloud pour sa puce accélératrice d’IA Gaudi 3, et ce premier client n’est autre qu’IBM (ou plutôt la division IBM Cloud). À partir du début de l’année prochaine, IBM Cloud proposera Gaudi 3 à ses clients, avec un support pour les environnements hybrides et sur site, et prévoit aussi d’intégrer la puce dans la plateforme d’IA et de données Watsonx (conçue par IBM). Ce partenariat commercial n’est que la première étape d’une stratégie plus large d’Intel visant à fournir des solutions informatiques d’IA abordables et innovantes en combinant les accélérateurs Gaudi 3 avec ses processeurs Xeon.

Evidemment, cet objectif ambitieux fait face à de gros défis sur le marché des puces d’IA, un marché largement dominé aujourd’hui par Nvidia et AMD. Malgré les performances et le rapport qualité-prix favorable de Gaudi 3, les prévisions de revenus d’Intel pour cette puce restent encore modestes par rapport aux chiffres d’affaires de ses rivaux. Bien que les premiers benchmarks de Gaudi 3 soient très prometteurs, Intel a encore du mal à attirer de nouveaux clients, d’autant plus lorsque ces derniers sont déjà bien ancrés dans l’écosystème de Nvidia.