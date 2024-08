Nvidia annonce avoir plus que doublé (+122%) ses revenus au 2e trimestre

Nvidia a publié des résultats financiers supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre, mais qui témoignent d’une décélération de sa croissance.

Encore un gros trimestre pour Nvidia

Après avoir plus que triplé ses revenus lors des derniers trimestres, Nvidia n’a fait « que » les doubler, avec cette fois une hausse de 122% sur un an. Le groupe reste sur un rythme sans commune mesure avec le reste du secteur de la tech.

Le chiffre d’affaires ressort à 30 milliards de dollars pour la période allant de fin avril à fin juillet, soit plus que les 28,8 milliards de dollars attendus par les analystes. Par ailleurs, Nvidia table sur des revenus de 32,5 milliards de dollars au troisième trimestre, un chiffre également supérieur aux projections du marché, qui anticipe 31,7 milliards de dollars.

Sur son deuxième trimestre, Nvidia a dégagé un bénéfice net de 16,6 milliards de dollars (+168% sur un an). Rapporté par action, il ressort à 68 centimes, soit au-dessus des 61 centimes annoncés par les analystes.

Malgré tous les voyants au vert, l’action de Nvidia a reculé de 6,89% en post-séance à la Bourse à 116,95 dollars.

Toujours une grosse demande pour l’IA

Depuis plus de deux ans, le géant technologique pulvérise, trimestre après trimestre, les attentes du marché. Il est dopé par la demande pour ses désormais fameuses cartes graphiques, des GPU aux capacités de calcul démultipliées, indispensables au développement de l’intelligence artificielle générative.

« La demande pour le Hopper demeure soutenue et les attentes vis-à-vis du Blackwell sont incroyables », a commenté le PDG et co-fondateur de Nvidia, Jensen Huang. Le Hopper est une famille de microprocesseurs qui comprend le H100, produit vedette de la firme, de loin le plus demandé du secteur et qui vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars pièces.

Mi-mars, Nvidia a présenté Blackwell, famille de GPU successeurs du H100, qui doivent être commercialisés d’ici la fin de l’année. L’entreprise l’a présentée comme « la puce la plus puissante du monde ». « Les data centers sont pied au plancher pour moderniser leur infrastructure informatique avec des capacités de calcul accélérées et de l’intelligence artificielle », a affirmé Jensen Huang.