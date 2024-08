SoftBank laisse tomber Intel et choisit finalement TSMC pour la production de ses puces d’IA

C’est sans doute une énorme désillusion pour Intel, ainsi qu’un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de dollars (au bas mot) : SoftBank aurait en effet décidé de ne pas utiliser les usines d’Intel pour son ambitieux projet d’IA baptisé Project Izanagi, et se tournerait désormais vers le taïwanais TSMC pour la fabrication de ses processeurs d’IA. Cette décision représente un revers majeur pour Intel, qui ne cesse d’accumuler les coups durs sur le secteur déjà hyper-concurrentiel des composants pour l’IA. Le projet de SoftBank, supervisé par son CEO Masayoshi Son, nécessite un investissement qui pourrait atteindre 100 milliards de dollars, l’objectif étant de mettre sur pied une société capable de rivaliser avec Nvidia sur le marché des accélérateurs d’IA, TSMC occupant la place de fondeur dans cette équation.

Le passage d’Intel à TSMC serait dû à l’incapacité d’Intel à répondre aux exigences de SoftBank en termes de « volume et de rapidité. » Le choix de SoftBank n’est pas sans contraintes :TSMC est déjà à pleine capacité en raison de ses engagements avec des entreprises majeures comme Apple, Nvidia et AMD, si bien que la faisabilité même de l’ambitieux Project Izanagi reste incertaine. L’objectif de SoftBank dans le secteur de l’IA ne se limite pas à la conception de puces, mais inclut également la construction d’immenses centres de données et le développement d’une suite logicielle permettant de rivaliser avec le CUDA de Nvidia. Autant dire un projet extrêmement complexe.