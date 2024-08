Waymo va démarrer les tests de véhicules 100% autonomes et sans « conducteur de sécurité »

C’est une étape majeure pour Waymo et sans doute aussi en général pour le secteur très concurrentiel de la voiture autonome. Waymo a en effet prévu de démarrer ses tests de véhicules entièrement autonomes et surtout sans conducteur de sécurité humain sur les autoroutes de la région de la baie de San Francisco. Ces tests, qui démarreront dès cette semaine, pourraient permettre à la firme américaine de reprendre l’initiative face à Tesla (largement plus prudent sur le sujet depuis quelques temps…).

After successful testing of our autonomous vehicles on Phoenix freeways, we’re expanding our operations. Starting today, our employees will also have access to fully autonomous rides on San Francisco freeways. pic.twitter.com/DzGdEgkm1U — Waymo (@Waymo) August 12, 2024

Les employés de Waymo serviront de passagers mais on note que les premiers tests commenceront en dehors des heures de pointe avec « moins d’une poignée » de véhicules autonomes en même temps sur les routes. Waymo passe donc à la vitesse supérieure, et ce juste après après avoir reçu 5 milliards d’investissement de la part d’Alphabet. Le constructeur croit plus que jamais à son projet de robotaxi et a ajouté 16 km2 à sa zone de robotaxi afin d’inclure les zones autour de Daly City, Broadmoor et Colma. Et pour rappel, il y a deux semaines à peine, Waymo a ouvert à tous (pas seulement aux testeurs donc) son service de taxis autonomes basé à San Francisco après avoir déjà généralisé son service en 2020 pour les utilisateurs de Phoenix, dans l’Arizona.