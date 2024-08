Meta gagne beaucoup d’argent, malgré ses grosses dépenses dans l’IA

Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a vu ses profits s’envoler au deuxième trimestre, portés par ses performances dans la publicité en ligne, et ce malgré la hausse continue des dépenses dans l’intelligence artificielle.

Son bénéfice net a grimpé de 73% sur un an, à 13,5 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaires de 39 milliards (+22%), soit le haut de la fourchette de ses prévisions et au-delà des attentes des marchés.

Comme pour Google la semaine dernière puis Microsoft, le marché s’intéresse avant tout aux dépenses des grands groupes technologiques dans l’IA générative — souvent jugées trop importantes — et aux potentiels retours sur investissement — pas assez rapides.

D’importantes dépenses pour l’IA chez Meta

Le géant des réseaux sociaux, sanctionné en Bourse au premier trimestre à cause de la hausse des dépenses, a de nouveau relevé la fourchette de ses investissements en capitaux, désormais comprise entre 37 et 40 milliards de dollars pour cette année.

Depuis le succès de ChatGPT, les géants de la tech conçoivent et déploient à marche forcée des modèles et applications capables de produire des contenus de bonne facture sur simple requête en langage courant. Mais ces modèles nécessitent de nouvelles infrastructures techniques, beaucoup d’énergie, des ingénieurs très qualifiés, etc.

Les groupes informatiques ne peuvent pas se permettre d’être « à la traîne », a déclaré à Bloomberg Mark Zuckerberg, fondateur et patron de Meta, sinon ils « ne sont pas en mesure de se positionner sur la technologie la plus importante des 10 à 15 prochaines années ».

Meta dispose d’un atout de taille : ses revenus massifs dans la publicité numérique. Et contrairement à Google, qui fait face à des changements qui auront un impact sur son activité principale de publicité, la plupart des investissements de Meta dans l’IA visent soit à améliorer le fonctionnement de la publicité sur ses plateformes, soit à créer de nouvelles fonctionnalités qui pourront à terme devenir des sources de revenus.

De son côté, la branche Reality Labs, chargée du développement d’appareils et de logiciels pour le métavers, a de nouveau creusé ses pertes à 4,5 milliards de dollars ce trimestre.