Microsoft : des résultats en forte hausse mais une action en baisse…à cause de l’IA

Microsoft vient de publier ses résultats pour le Q2 2023, et il y a de quoi pavoiser pour la firme de Redmond : avec un chiffre d’affaires en hausse de 15% à 64,7 milliards de dollars, un CA annuel de 245 milliards de dollars (+16%) pour l’exercice clos le 30 juin et des bénéfices nets annuels de 88 milliards de dollars (+22%), Microsoft n’a pas raté le coche des services d’IA. C’est pourtant sur l’IA que les investisseurs ont sanctionné le géant américain dans la foulée de ces résultats, jugeant que la plateforme de cloud Azure avait sous-performé dans un contexte d’explosion des services liés à l’IA générative (pour rappel, GPT-4 est intégré à Copilot). Ainsi, l’action MSFT perdait plus de 5% lors des échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

Pour les analystes et les actionnaires, les résultats obtenus ne reflètent pas les promesses de Microsoft concernant l’IA et ne sont pas en phase avec les énormes investissements déjà engloutis pour mettre en place des services d’IA fonctionnels. Entre le coup de pouce financier à OpenAI et les énormes besoins en serveurs, la firme de Redmond a lâché une enveloppe globale de plus de 20 milliards de dollars dans l’IA, tandis que la croissance des ventes d’Azure (+29% pourtant sur le trimestre !) ne montrerait pas un intérêt hors norme de la part des utilisateurs. En d’autres termes, les chiffres annoncés par Microsoft ne permettraient pas de conclure à l’envol du secteur de l’IA, tout au moins dans les proportions qui étaient auparavant envisagées.