Alphabet (Google) annonce un chiffre d’affaires et des bénéfices en forte hausse

C’est la saison des publications de résultats pour le Q2 2024. Quelques heures après Tesla, c’est donc au tour d’Alphabet d’annoncer ses résultats pour le deuxième trimestre 2024, et autant le dire tout net, la maison mère de Google a cassé la baraque : sur la période concernée, le chiffre d’affaires culmine à 84,72 milliards de dollars (+14%), bien au delà des 74,6 milliards de dollars du deuxième trimestre 2023. Quant aux bénéfices nets, c’est encore plus fort puisque ces derniers passent de 18,37 milliards de dollars il y a un an à 23,66 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation est de 27,43 milliards de dollars.

Sundar Pichai, le CEO de Google, s’est bien sûr déclaré très satisfait de ces excellents chiffres, précisant que « pour la première fois », les revenus du Cloud et de Google Search avaient « dépassé les 10 milliards de dollars de revenus trimestriels et 1 milliard de dollars de bénéfice d’exploitation ». Les revenus publicitaires de YouTube sont de 8,66 milliards de dollars (contre 7,67 milliards de dollars il y a un an). Bref, le géant américain réalise une superbe performance, et peut déjà voir loin grâce aux fonctions d’IA (Gemini) intégrées à Android et aux smartphones Google Pixel.