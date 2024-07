Nvidia développe une version de sa puce Blackwell dédiée au marché chinois

Il fallait s’y attendre : le géant américain Nvidia développe une nouvelle version de sa série de puces Blackwell, baptisée B20, spécifiquement conçue pour le marché chinois (et incidemment pour les calculs d’IA). Si l’on en croit un article de Reuters citant des sources anonymes, le fabricant cherche ainsi à se conformer aux réglementations américaines en matière d’exportation tout en continuant à profiter d’un secteur informatique chinois toujours très vivace. Cette nouvelle puce devrait être une version moins puissante de la B200 annoncée plus tôt cette année. Nvidia collaborerait avec la société chinoise Inspur pour le lancement du B20. Malgré les assurances répétées de Nvidia concernant le respect des règles d’exportation, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a critiqué les efforts de l’entreprise pour « re-designer » les puces d’IA pour la Chine, soulignant l’importance de privilégier la sécurité nationale plutôt que les revenus à court terme.

Nvidia a précédemment conçu et fabriqué les puces L20 PCIe, L2 PCIe et HGX H20 pour le marché chinois, encore et toujours pour se conformer aux restrictions américaines qui interdisent la vente et l’expédition de puces d’IA avancées vers la Chine. Cependant, les acheteurs chinois ont trouvé des moyens de contourner ces règles, par exemple en louant du matériel via des serveurs cloud auprès de sociétés comme Microsoft et Google ou en important du matériel via des pays ne disposant pas de telles réglementations en matière d’exportation. De plus, certains modèles de serveur contenant des puces avancées arrivent toujours en Chine, ce qui complique encore davantage l’application des restrictions américaines à l’exportation.