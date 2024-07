CMA CGM choisit l’IA de Google pour améliorer ses activités

CMA CGM, le géant français du transport maritime, a signé un partenariat avec Google pour optimiser l’efficacité de sa flotte et de ses entrepôts ainsi que sa branche médias, grâce à des outils d’intelligence artificielle.

« Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de notre feuille de route digitale et de nos investissements, marquant une étape cruciale dans notre stratégie de transformation », a expliqué Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, cité dans un communiqué.

Ce partenariat sur cinq ans, dont le montant n’a pas été divulgué, vise notamment à « optimiser les itinéraires maritimes, la manutention des conteneurs et la gestion des stocks pour une livraison fluide et rapide des marchandises », précisent les deux sociétés.

Concrètement, les outils d’IA de Google devront permettre de rendre plus efficaces le chargement et le déchargement de conteneurs, sachant que chaque navire compte environ 20 000 conteneurs. L’IA aura aussi pour objectif de mieux prévoir la demande de transport maritime et d’optimiser les trajets.

CMA CGM, qui a récemment racheté Altice Media (BFMTV et RMC) et possède aussi les journaux La Provence et La Tribune, entend également injecter de l’IA dans ses activités médias grâce aux outils de synthèse et de traduction de documents ou encore ceux de génération de texte pour les réseaux sociaux développés par Google.

Ce sont principalement les 300 chercheurs et ingénieurs du nouveau centre de recherche sur l’intelligence artificielle de Google à Paris, inauguré en février, qui seront mobilisés sur ce projet.

L’armateur français a par ailleurs ouvert en mai à Marseille un centre de formation, notamment centré sur l’IA, baptisé Tangram, qui fournira à ses employés des formations sur cette nouvelle technologie.