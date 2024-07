Double Dragon Revive : Arc System Works dévoile une nouvelle version du cultissime beat’em up (trailer)

Arc System Works, à qui l’on doit les jeux de baston les plus spectaculaires et stylés de ces 10 dernières années (la célèbre franchise Guilty Gear) travaille sur Double Dragon Revive un reboot du cultissime Double Dragon. Le beat’em up créé en 1987 par Yoshihisa Kishimoto, véritable star de la borne d’arcade à cette époque, sera donc adapté en 3D, mais dans le style si cher à Arc System Works, c’est à dire une 3D qui donne l’illusion d’une 2D ultra dynamique. Le studio confirme en effet que les visuels du jeu seront proches de ceux du sublime Guilty Gear : Strive, avec évidemment des contrôles revus et corrigés pour tenir compte des décennies qui nous séparent du titre originel.

Malgré les affirmations de l’éditeur, le premier trailer du jeu dévoile des graphismes pas tout à fait identiques à ceux d’un Guilty Gear, et pour cause : le jeu est en fait développé par le studio japonais Yuke’s, sur la demande d’Arc System donc… Pour le reste, on se retrouve bien devant un Double Dragon survitaminé et aux finish explosifs. Double Dragon Revive sortira en 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Steam.