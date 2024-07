Free lance son application TV OQEE sur les téléviseurs de Philips

Free se détache un peu plus des box TV et annonce aujourd’hui que son application OQEE est maintenant disponible sur les téléviseurs Philips. Il est ainsi possible de regarder les chaînes de télévision par ce moyen, sans obligatoirement connecter le Freebox Player.

Dans un communiqué, Free dit que son application OQEE est maintenant compatible avec les téléviseurs Philips qui tournent sous le système d’exploitation Titan OS.

OQEE est l’application TV créée par Free pour ses abonnés avec le forfait mobile 5G ou une Freebox. Elle permet d’accéder sur son téléviseur, son mobile, sa tablette et sur le Web à plus de 230 chaînes en direct incluses et de nombreux services de replay. Elle propose également quelques fonctionnalités, dont le contrôle du direct ou le start-over (le fait de revenir au début d’un programme qui est déjà commencé). De plus, les abonnés peuvent profiter de 320 heures d’enregistrements de programmes.

Pour rappel, Free a déjà proposé son application OQEE sur d’autres supports, dont Android TV/Google TV, les téléviseurs Samsung (Tizen), Apple TV (tvOS), Amazon Fire TV, LG (webOS) ou encore les smartphones et tablettes iOS et Android.

Si vous avez un téléviseur Philips sous Tizen OS et vous souhaitez vous passer de votre box fournie par Free, vous pouvez donc récupérer dès maintenant OQEE pour voir les différentes chaînes de télévision via l’application.