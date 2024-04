Free : l’app OQEE débarque sur les Smart TV LG

Free poursuit le déploiement de son app OQEE. Après les smart TV Android et Samsung, l’app TV OQEE by Free débarque dès à présent sur les Smart TV LG, et bien évidemment,, cela concerne l’ensemble des abonnés Free et Freebox (qui disposent d’une TV LG, cela va de soi).

OQEE by Free est désormais disponible sur les TV LG 📺 Pour retrouver l'app, rendez-vous dans le Content Store de votre TV LG et recherchez "OQEE by Free" 🔎 pic.twitter.com/xvcvczk1Mw — OQEE by Free (@OQEEbyFree) April 23, 2024

Pour rappel, l’app TV OQEE by Free est une app multi-écrans et multi-comptes qui permet d’accéder à 230 chaines max en direct (le nombre de chaines varie selon l’abonnement) et à des services de replay, le tout bénéficiant de fonctions dédiées assez pratiques (dont évidemment une fonction d’enregistrement des programmes). Jusqu’ici donc, seuls les téléviseurs Samsung et quelques smart TV Android pouvaient bénéficier de l’app (ainsi bien sûr que les smartphones, tablettes et ordinateurs). Les smart TV LG fonctionnant sous WebOS (anciennement Palm webOS), Free a donc pris un peu plus de temps que prévu pour adapter l’app.

A noter que tous les abonnés Free Mobile ne pourront pas accéder à l’app. Sont concernés tous ceux qui disposent du forfait Free 5G, soit tout de même une très grosse part des abonnés Free Mobile. L’app TV OQEE by Free est disponible sur le Content Store LG des smart TV LG.