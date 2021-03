OQEE by Free dispo en avant première sur les Smart TV Samsung (abonnés Freebox Pop & Delta)

L’annonce de Free sera sans doute appréciée des abonnées Freebox Pop & Delta propriétaires d’une Smart TV Samsung . Ces derniers peuvent en effet profiter dès aujourd’hui de l’application TV OQEE by Free – en avant première – sur leur téléviseur Samsung, et ce sans aucun surcoût.

Free précise que les abonnés concernés pourront ainsi « accéder à la richesse des services de télévision OQEE sur toutes les Smart TV Samsung de leur foyer ». OQEE donne accès à plus de 220 chaînes (en 4K bien sûr) et fonctionne donc désormais sur toutes les Smart TV Samsung distribuées de 2018 à 2021.

Les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta propriétaires d’une Smart TV Samsung pourront aussi profiter d’un affichage sur un second écran en simultané, d’un service de replay, de 100 heures d’enregistrement (sans surcoût, mais 0,02 euros/h au delà), de la fonction Start Over (rattraper un programme en cours), de profils personnalisés, etc.