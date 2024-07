Ligue 1 : Max (HBO) pourrait diffuser le foot français avec une chaîne de la LFP

La Ligue de Football Professionnel (LFP) patine toujours pour trouver un diffuseur pour la Ligue 1, mais ce pourrait bien être Max. Le service de streaming, appartenant à Warner Bros Discovery, est disponible depuis peu en France.

Les droits TV de la Ligue 1 avec… Max ?

Il y a deux cas qui se présentent, avec le second qui semble mieux parti que le premier. Dans le premier cas, rapporté par L’Équipe, le service de streaming sportif DAZN paie 375 millions d’euros par an sur 5 ans afin de diffuser la Ligue 1. Il s’agirait de huit matchs sur neuf par journée. Le neuvième match pourrait être diffusé par un autre acteur. Pour rappel, lors la saison 2023-2024, Amazon Prime Video disposait de 80% des droits. Les autres matchs étaient diffusés sur Canal+.

Le deuxième cas, dévoilé par RMC Sport et Les Échos, concerne un accord avec Max. Un pré-accord a déjà été signé en réalité. Max proposerait une chaîne auto-produite par la LFP et intégrée à son offre. Le prix potentiel serait de 27,99€/mois. Cela inclurait le service Max pour les films et séries, et donc la fameuse chaîne pour regarder les matchs de la Ligue 1. Ici, il serait question de l’ensemble des matchs de la compétition française.

La LFP veut 3 millions d’abonnés

À l’issue du conseil d’administration ce vendredi, aucune décision n’a été formulée. Il ne faut donc pas exclure la piste d’une offre de dernière minute, potentiellement d’un autre acteur. D’ailleurs, une autre réunion a lieu ce samedi.

La Ligue aurait présenté des projections tablant sur 2,7 à 3 millions d’abonnés sur les cinq prochaines années. C’est plus qu’ambitieux quand on sait qu’Amazon était monté jusqu’à 1,8 million d’abonnés lorsque c’était au plus haut niveau selon les estimations.

Pour information, la saison 2024-2025 de la Ligue 1 débutera le 16 août. Les fans du foot français attendent donc avec impatience quel sera le diffuseur.