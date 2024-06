Max (HBO) est disponible en France comme nouveau service de streaming

Ce 11 juin marque la disponibilité de la plateforme de streaming Max en France. Celle qui se nommait auparavant HBO Max propose des films, séries et documentaires, et vient rivaliser avec Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

Les abonnements et prix pour Max

Il existe plusieurs prix pour Max en France, les voici :

Max Basic avec pub – 5,99€/mois ou 59,90€/an



Cette offre de base permet aux utilisateurs de profiter de Max à un prix inférieur et inclut de la publicité

2 appareils simultanément

Full HD (1080p)

Max Standard – 9,99€/mois ou 99,90€/an



2 appareils simultanément

Full HD (1080p)

Jusqu’à 30 contenus à regarder hors connexion

Accès aux chaines de télévision : Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next

Max Premium – 13,99 €/mois ou 139€/an



4 appareils simultanément

Full HD (1080p) ou 4K, et avec le son Dolby Atmos (selon disponibilité)

Jusqu’à 100 contenus à regarder hors connexion (des limites s’appliquent)

Accès aux chaines de télévision : Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next

Option Sport – 5,00€/mois

Pourra être ajoutée à n’importe quel forfait de base

L’option Sport fournira une couverture des événements sportifs les plus importants via notamment les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2

L’option Sport est vendue en tant qu’option supplémentaire à n’importe quelle offre de base

Il est possible de s’abonner à Max depuis le site max.com ou en passant par les applications iOS sur l’App Store et Android sur le Google Play Store.

Un gros catalogue

Le propriétaire de Max n’est autre que Warner Bros Discovery. Autant dire qu’il y a d’importantes licences au programme, dont Harry Potter, Games of Thrones/House of the Dragon, The Last of Us, DC Comics (Batman, Superman, etc) et plus encore. D’ailleurs, la saison 2 de House of the Dragon qui débutera le 17 juin, sera diffusée sur Max en France. La première saison avait été diffusée sur OCS.