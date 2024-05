House of the Dragon saison 2 : la bande-annonce finale est arrivée

Une nouvelle bande-annonce voit le jour pour la saison 2 de la série House of the Dragon, qui se veut un préquel de Game of Thrones. Détail qui peut faire sourire : le trailer débarque quelques dizaines de minutes après celui pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. On peut imaginer que ce n’est pas anodin.

La série basée sur l’œuvre de George R.R. Martin prépare une guerre épique entre les Targaryen et les Hightower après le final de la saison 1, qui a vu une tragédie s’abattre sur les premiers aux mains des seconds. Le programme a pu continuer à tourner l’été dernier pendant les grèves, car ses acteurs sont en grande partie britanniques et bénéficient de contrats d’équité plutôt que de contrats SAG-AFTRA aux États-Unis.

La nouvelle saison est marquée par le retour de Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall et Matthew Needham font également partie de la distribution.

De nouveaux acteurs et actrices seront également de la partie, dont Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor et Vincent Regan.

Les fans de House of the Dragon pourront découvrir la saison 2 à partir du 17 juin en France. La diffusion se fera sur la plateforme Max, qui verra le jour le 11 juin dans l’Hexagone.