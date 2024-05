Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : date de sortie et bande-annonce pour la série Le Seigneur des Anneaux

Amazon Prime Video diffuse la bande-annonce de la saison 2 de sa série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, qui sera disponible le 29 août prochain sur la plateforme de streaming.

Voici la description officielle :

Dans la deuxième saison des Anneaux du Pouvoir, Sauron est de retour. Chassé par Galadriel, sans armée ni allié, le Seigneur des Ténèbres en pleine ascension doit maintenant compter sur sa propre ruse pour reconstituer ses forces et superviser la création des Anneaux de Pouvoir, qui lui permettront de lier tous les peuples de la Terre du Milieu à sa sinistre volonté. S’appuyant sur la portée et l’ambition épiques de la première saison, la nouvelle saison plonge même ses personnages les plus aimés et les plus vulnérables dans une marée montante de ténèbres, mettant chacun au défi de trouver sa place dans un monde qui est de plus en plus au bord de la catastrophe. Elfes et nains, orcs et hommes, sorciers et Piévelus… alors que les amitiés sont mises à rude épreuve et que les royaumes commencent à se fracturer, les forces du bien lutteront encore plus vaillamment pour s’accrocher à ce qui compte le plus pour eux… les uns les autres.