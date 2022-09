Les Anneaux de Pouvoir : Elon Musk tacle la série du Seigneur des Anneaux

Elon Musk n’est pas vraiment fan de Les Anneaux de Pouvoir, la nouvelle série d’Amazon Prime Video dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Le patron de Tesla et accessoirement l’homme le plus riche au monde n’a pas hésité à tacler le programme.

« Tolkien est en train de se retourner dans sa tombe », a tweeté Elon Musk concernant Les Anneaux de Pouvoir. « Presque tous les personnages masculins jusqu’ici sont des lâches, des abrutis ou les deux. Seule Galadriel est courageuse, intelligente et gentille », a-t-il ajouté dans un autre tweet.

Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice.

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022