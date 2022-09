Les Anneaux de Pouvoir : 25 millions de spectateurs au lancement, un record pour Amazon Prime Video

Les Anneaux de Pouvoir frappe très fort avec 25 millions de spectateurs lors des 24 premières heures sur Amazon Prime Video. Dans un communiqué, Amazon annonce que sa série dans l’univers du Seigneur des Anneaux établit tout simplement un record pour son service de streaming vidéo.

Gros succès pour le lancement de la série Les Anneaux de Pouvoir

Le lancement de la série a eu lieu vendredi dans 240 pays et territoires avec deux épisodes pour commencer. Il y aura désormais un nouvel épisode chaque vendredi, sachant que la première saison en comprendra huit au total, avec le dernier diffusé le 14 octobre prochain.

Cette annonce de l’audience est en tout cas notable puisqu’en plus d’être un record de spectateurs, il s’agit de la première fois qu’Amazon communique publiquement ses données pour un programme. Le groupe ne précise pas toutefois quels sont ses critères pour déterminer une vue. Chez Netflix par exemple, le simple fait de regarder deux minutes un film ou une série est comptabilisé comme un visionnage.

Voici ce que déclare Jennifer Salke, la responsable d’Amazon Studios, à la suite du succès des Anneaux de Pouvoir sur Prime Video :

Il est quelque peu approprié que les histoires de Tolkien — parmi les plus populaires de tous les temps, et ce que beaucoup considèrent comme la véritable origine du genre fantastique — nous aient conduits à ce fier moment. Je suis très reconnaissante à la succession de Tolkien — ainsi qu’à nos showrunners J.D. Payne et Patrick McKay, à la productrice exécutive Lindsey Weber, aux acteurs et à l’équipe — pour leurs efforts inlassables de collaboration et leur énergie créatrice sans limites. Et ce sont les dizaines de millions de fans qui nous regardent — manifestement aussi passionnés par la Terre du Milieu que nous le sommes — qui sont la véritable mesure de notre succès.

House of the Dragon, le concurrent

Est-il possible de comparer l’audience avec House of the Dragon ? Pas vraiment. HBO a annoncé que House of the Dragon avait attiré 10 millions de spectateurs aux États-Unis lors des 24 premières heures, ce qui fut un record pour la chaîne câblée et le service de streaming HBO Max. Il y a également eu un record en Europe (sans données précises toutefois).

Dans le cas d’Amazon, les 25 millions annoncés concernent le monde. Difficile donc de faire une véritable comparaison. Une chose est en tout cas certaine : les deux séries ont un important succès.