House of the Dragon établit un démarrage record

House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones, démarre très fort, au point d’établir un record pour le visionnage du premier épisode d’une série de HBO. Il y a eu 10 millions de spectateurs sur la chaîne HBO et sur le service de streaming HBO Max aux États-Unis, et ce en prenant uniquement en compte la soirée de dimanche soir.

Pour donner une comparaison, le premier épisode de Game of Thrones avait été suivi par 4,2 millions de spectateurs sur HBO aux États-Unis en 2011. Ce fut plus de 19 millions pour le dernier épisode de la série (en comptant HBO, le streaming et la VOD). Game of Thrones était déjà une licence très bien établie. Certes, House of the Dragon surfe sur la vague, mais il faut tout de même réussir à attirer un public, surtout que plusieurs personnes ont décidé de boycotter la nouvelle série à cause de la saison 8 de Game of Thrones. Ils l’ont jugée décevante.

L’aventure commence donc très bien pour House of the Dragon, surtout que les avis sont positifs dans l’ensemble. Sur IMDb par exemple, la note du public pour cet épisode est de 9 sur 10.

Il y aura 10 épisodes au total pour la première saison, avec un nouvel épisode chaque semaine. En France, la série est diffusée sur OCS dans la nuit de dimanche à lundi à 3 heures du matin pour avoir une diffusion en simultané avec les États-Unis. Il est également possible de revoir les épisodes plus tard en streaming ou en rediffusion sur OCS.