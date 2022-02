House of the Dragon : OCS diffusera le spin-off de Game of Thrones en simultané avec les États-Unis

House of the Dragon, la série préquelle à Game of Thrones, sera diffusée en France sur OCS. Mieux : ce sera une diffusion en simultané avec les États-Unis, comme c’était le cas à l’époque de Game of Thrones.

OCS diffusera House of the Dragon en France

À l’époque où Game of Thrones sortait ses épisodes, la diffusion en France se faisait à 3 heures du matin (à cause du décalage avec les États-Unis). Il fallait être (très) couche-tard pour voir la série au moment où elle sortait. Les fans ont apprécié ! Naturellement, il était possible de voir les épisodes en replay à n’importe quelle heure et OCS rediffusait l’épisode à 21 heures pour un visionnage plus « classique » dira-t-on. L’histoire sera similaire avec House of the Dragon, dont le tournage s’est terminé cette semaine.

Quand pourra-t-on voir House of the Dragon sur OCS ? Dans le courant de 2022. HBO, qui s’occupe de la série, n’a pas encore donné une date précise. Et comme OCS dépend de HBO… En tout cas, nous savons qu’il y aura 10 épisodes avec la première saison.