Game of Thrones: House of the Dragon : un premier trailer épique pour le spin-off de GoT

De nouveau des frissons. HBO Max vient de lâcher sans prévenir le premier trailer (plutôt teaser) de Game of Thrones: House of the Dragon, le spin-off de la série culte inspiré par le roman roman Fire and Blood de George R.R. Martin. L’action de la série se déroule 200 ans avant les évènements de GoT et se focalise essentiellement sur la maison Targaryen (celle de Daenerys) ainsi que sur la guerre civile qui a va démarrer après la mort du bon roi Viserys (Paddy Constantine).

Si la série nous permettra de suivre les aventures du Le Prince Daemon (Matt Smith), ce sont surtout les femmes qui sont à l’honneur dans le premier trailer (Olivia Cooke, Emma D’Arcy), un trailer qui laisse transparaitre une qualité de production toujours au sommet. La première saison de Game of Thrones: House of the Dragon sera diffusée dans le courant de l’année 2022.