House of the Dragon : un démarrage record également en Europe

HBO a déjà annoncé que la série House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones, avait connu un démarrage record aux États-Unis avec le premier épisode qui a attiré 10 millions de spectateurs sur la chaîne câblée et sur la plateforme de streaming HBO Max. Il se trouve qu’il y a également eu un record en Europe.

Le premier épisode a été diffusé en direct sur HBO Max dans 21 pays européens, dans les pays nordiques, aux Pays-Bas, en Europe centrale et orientale et dans la péninsule ibérique. « La plateforme a connu une demande sans précédent dès les premières heures de la journée, qui a culminé lundi soir », indique un communiqué de HBO. En revanche, le groupe ne précise pas le nombre de spectateurs, contrairement aux États-Unis.

« House of the Dragon est de loin le plus grand lancement de l’histoire de HBO et HBO Max en Europe, battant les précédents records pour un nouveau titre. Le nombre de téléspectateurs du premier épisode a dépassé toutes les attentes », a ajouté un porte-parole de HBO.

En France, nous n’avons pas HBO Max. La série est diffusée sur OCS. Et pour le coup, la chaîne n’a rien communiqué publiquement concernant le succès ou non de la diffusion.