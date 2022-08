Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir : un dernier trailer somptueux à quelques jours de la sortie

Cette fois, Amazon a envoyé du lourd, de ces images qui balayent les quelques préventions que l’on pouvait encore avoir sur l’oeuvre finale. La dernière bande-annonce de la série Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir déroule de nombreuses séquences inédites et rassure pleinement quant à son potentiel épique. Le personnage de Galadriel (Morfydd Clark) reste bien évidemment central, mais l’on découvre aussi des décors (Kazad Dum, l’île de Numénor) ainsi que des scènes qui semblent vraiment rendre grâce à l’univers créé par Tolkien. Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir sera disponible sur Amazon Prime Video à partir du 2 septembre prochain.



Pour la bonne bouche, un rappel du synopsis : « Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir de Prime Video présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques de l’histoire légendaire du Second Age de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de J.R.R. Le Hobbit et du Seigneur des Anneaux de Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grands pouvoirs ont été forgés, des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été mis à l’épreuve, l’espoir s’est accroché au plus fin des fils, et le plus grand des méchants qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien menaçait de plonger le monde entier dans les ténèbres. Commençant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors que ces derniers affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se partageront des héritages qui perdureront longtemps après leur départ. »