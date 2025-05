Disney + : la diffusion du foot sera sans surcoût pour la Ligue des champions féminine

Disney+ a officialisé aujourd’hui avoir acquis les droits de diffusion de la Ligue des champions féminine en France et dans le reste de l’Europe. Le service de streaming confirme également que ce sera inclus dans l’abonnement, il n’y aura pas un surcoût pour voir les matchs de football.

L’accord de Disney+ porte sur cinq ans, ce qui lui permettra de diffuser les matchs de la Ligue des champions féminine de 2025 à 2030. Les premiers matchs auront lieu en octobre pour la saison 2025/2026. Au total, les 75 matchs de la compétition seront diffusés en intégralité et en direct sur la plateforme de streaming.

Dans le détail, c’est la chaîne sportive ESPN (qui appartient à Disney+) qui assurera la production de tous les matchs. Il y aura des commentateurs en plusieurs langues. En revanche, aucun nom n’est communiqué sur les commentateurs en question, que ce soit pour la France ou d’autres pays. D’autre part, il est révélé qu’il y aura des programmes d’avant et d’après-match.

Karl Holmes, responsable de Disney+ pour les pays d’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique, déclare :

L’UEFA Women’s Champions League incarne le meilleur de la performance, de la passion et de l’engagement pour le football. Donner accès à ce tournoi à nos abonnés témoigne de notre volonté d’offrir une large diversité de divertissements toujours plus audacieux à nos abonnés. Alors que le football féminin séduit de plus en plus à travers le monde, nous sommes très fiers et très heureux de proposer tous les matchs de la compétition en direct et sans coût supplémentaire aux abonnés à la plateforme Disney+.