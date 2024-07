Meta change son label pour les photos modifiées ou créées avec de l’IA

Les critiques ont été entendues. Depuis quelques semaines, de nombreux photographes et créateurs de contenus sur Instagram se plaignent du nouveau label d’IA mis en place par Meta. Ce label précisait en effet jusqu’ici que les clichés concernés étaient créés via des IA (forcément des IA génératives d’image ), alors même que nombre de photos ainsi taguées avaient juste été retouchées de façon très basiques (changement de colorimétrie par exemple). Ce tag abusif dénaturait le travail de véritables photographes en mettant leur création au même niveau que les images générées par l’IA.

La technologie nécessaire au repérage des modifications d’IA n’a pas bougé d’un iota, mais désormais, le label affiche un très sobre Meta AI et évite ainsi la formulation hasardeuse « Fabriqué avec l’IA » qui mettait tout dans le même sac. Meta utilise toujours des informations provenant de normes de métadonnées techniques telles que C2PA et IPTC qui incluent des informations sur l’utilisation des outils d’IA. Bien que moins polémique, la nouvelle formulation ‘Meta IA’ n’a rien d’idéal en soi : on ne sait plus désormais si telle image au rendu réaliste a été générée par une IA ou s’il s’agit d’un véritable cliché retouché via un logiciel dédié comme Photoshop (ce qui n’est pas du tout la même chose). Il va