Paiement sans contact par carte : c’est la fin du plafond de 50 euros

Le paiement sans contact avec sa carte bancaire évolue aujourd’hui, puisque le plafond de 50 euros n’est plus d’actualité. En effet, il est maintenant possible de le dépasser sans devoir insérer sa CB dans le terminal de paiement (TPE). C’est possible grâce au Sans Contact Plus.

Le Sans Contact Plus est un système qui est en cours de déploiement sur les TPE et qui permet de payer au-delà de 50 euros. Mais il y a un changement par rapport aux paiements inférieurs à cette somme : il faut ici entrer son code pour valider la transaction. Il n’est donc plus nécessaire d’insérer sa carte dans le TPE, le simple fait de la poser dessus suffit. Mais pour le reste, il faut toujours taper le code à quatre chiffres.

Comme le rappelle BFM Business, le paiement sans contact a fait ses débuts en 2012. Au départ, la limite de paiement était de 20 euros. Puis c’est passé à 30 euros en 2017 et à 50 euros plus tard. En 2022, selon les chiffres de la Banque de France, 60% des paiements par carte bancaire ont été réalisés sans contact (+6 points en un an) pour un montant moyen de 16 euros. 86% des Français utilisaient ce moyen de paiement en 2022, soit une augmentation annuelle de 7 points.

Vous n’avez rien à faire de votre côté pour la nouveauté du jour : le changement s’effectue au niveau des TPE. Aussi, rien ne change si vous utilisiez déjà Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay. Vous pouviez déjà faire des paiements sans contact au-delà de 50 euros. La modification concerne ici le paiement par carte bancaire.