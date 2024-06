Nintendo dit être au courant des fuites et avoir pris des mesures

Les fuites sont nombreuses dans le milieu du jeu vidéo et Nintendo n’échappe à pas ces fameux leaks. Mais le groupe affirme être au courant et avoir pris des mesures pour les éviter à l’avenir.

Nous avons déjà entendu dire que certaines fuites sur Nintendo étaient dues à l’accès à des vidéos privées sur YouTube par un employé de Google. Mais cela ne s’arrête pas là. Pyoro est l’une de ces personnes connues pour leaker le contenu des Nintendo Direct. Récemment, Pyoro a révélé que sa source travaillait chez Nintendo au Japon.

Aujourd’hui, Nintendo a organisé sa réunion avec les actionnaires et la société a justement été questionnée sur les fuites concernant ses jeux et ses consoles. La réponse fut la suivante :

Nous avons pris connaissance des problèmes spécifiques signalés par les médias et d’autres sources. Nous travaillons avec des entreprises spécialisées pour diagnostiquer la sécurité de l’information et prendre diverses autres mesures. L’entreprise a mis en place la gestion de la sécurité de l’information dans le cadre de son système interne de sécurité de l’information et travaille également à la formation continue de ses employés.

Il est vrai qu’il n’y a pas eu de fuite avant le récent Nintendo Direct. Ainsi, des annonces comme The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom où le joueur incarne Zelda et non Link, ou encore du gameplay de Metroid Prime 4: Beyond ont été une surprise.