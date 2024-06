The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom annoncé, avec Zelda en protagoniste

Le Nintendo Direct a été l’occasion de découvrir The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un nouveau jeu avec une particularité notable : le joueur incarne Zelda et non Link.

Lancé le 26 septembre 2024, Echoes of Wisdom propose de nouveaux styles de jeu grâce à la mise en avant de Zelda, avec en tête d’affiche la fée Tri. Elle permet de reproduire des objets grâce à la capacité d’écho, ce qui permet de dupliquer des monstres pour qu’ils se battent à ses côtés, de résoudre des énigmes et bien plus encore.

Eiji Aonuma, le responsable des jeux Zelda, a également promis d’énormes niveaux de variance, affirmant que l’expérience de chaque joueur sera différente en fonction des échos qu’il créera. Les personnes particulièrement enthousiastes pourront également se procurer une édition limitée de la Nintendo Switch Lite de couleur dorée le jour du lancement. Il s’agira de l’édition Hyrule.

Cette #NintendoSwitchLite spéciale aux couleurs de The Legend of #Zelda sera disponible le 26/09.

Grâce aux 12 mois d'abonnement individuel à #NintendoSwitchOnline + Pack additionnel inclus, vous pouvez aussi profiter de toute une collection de classiques de la série ! pic.twitter.com/Lxlyzulb0h — Nintendo France (@NintendoFrance) June 18, 2024

Pour rappel, la princesse Zelda a été jouable dans une poignée de jeux de Nintendo et d’autres studios. Elle est un personnage jouable dans les jeux d’action Hyrule Warriors, la saga Super Smash Bros et le jeu de rythme Cadence of Hyrule. Dans The Legend of Zelda : Spirit Tracks (2009), les joueurs prennent le contrôle d’une version de Zelda, sous forme d’esprit, pendant certaines parties du jeu.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sortira donc sur Nintendo Switch le 26 septembre 2024.