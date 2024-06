Kaspersky interdit aux États-Unis : 12 responsables sont sanctionnés

Les États-Unis annoncent des sanctions économiques à l’encontre de 12 responsables de l’entreprise russe Kaspersky, après avoir interdit l’utilisation de son antivirus sur le sol américain, reprochant au géant de la cybersécurité une proximité avec la Russie.

« L’action d’aujourd’hui contre les dirigeants de Kaspersky Lab souligne notre engagement à garantir l’intégrité de notre espace numérique pour protéger nos citoyens contre les menaces malveillantes en ligne », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson.

Ces sanctions, annoncées par le département du Trésor dans un communiqué, sont une « réponse aux risques continus de sécurité informatique ». « Les États-Unis sont déterminés à protéger et préserver l’intégrité de nos technologies de l’information et de la communication contre les menaces en ligne », a commenté le porte-parole du département d’État, Matthew Miller. Il a souligné que « les produits et solutions de cybersécurité de Kaspersky offraient un large accès aux fichiers » sur les « ordinateurs sur lesquels le logiciel est installé ».

« Kaspersky est soumis à la juridiction, au contrôle ou à la direction du gouvernement russe, qui pourrait exploiter cet accès privilégié pour obtenir des données sensibles, y compris des informations personnelles ou contourner les mesures de sécurité informatique », a-t-il ajouté.

Cette semaine, le département du Commerce a annoncé que Kaspersky n’était plus autorisé à vendre ses logiciels aux États-Unis ou de fournir des mises à jour aux logiciels déjà utilisés. Cette interdiction s’applique également aux sociétés affiliées, filiales et sociétés mères de Kaspersky Lab. Kaspersky sera néanmoins autorisé à mener certaines activités jusqu’au 29 septembre, afin de donner aux clients le temps de trouver une alternative.

Pour sa part, la Russie a dénoncé une « concurrence déloyale » de la part des États-Unis.