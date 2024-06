Un fabricant de sex-dolls annonce l’arrivée prochaine d’un robot sexuel avec une IA de type ChatGPT

Les sex-bots sont à nos portes (ou dans nos lits…) : Starpery Technology, l’un des principaux fabricants de poupées sexuelles dans le monde, annonce travailler sur de véritables sex-bots dotés du pouvoir de la parole ! Si l’on en croit le South China Morning Post, la firme chinoise développerait son propre modèle de langage destiné dans un premier temps à des prototypes de poupées mâles et femelles. Ces premiers prototypes pourraient d’ailleurs être prêts au mois d’août prochain. « Les défis technologiques demeurent, en particulier pour obtenir une interaction humaine réaliste, » affirme Evan Lee, le CEO de Starpery. « Alors que le dialogue simple est facile, créer des réponses interactives implique un développement complexe de modèles par des entreprises de logiciels spécialisées. » Réaliste, Evan Lee estime cependant que le robot sexuel « parfait » prendra au moins 10 à atteindre sa forme optimale.

Mira, l’une des poupées sexuelles de la société Starpery… et bientôt douée de parole ?

En sus de ce modèle de langage, les premiers sex-bots embarqueront plus de capteurs afin de générer une réponse « émotionnelle ». A plus long terme cette fois, Starpery envisage des robots humanoïdes spécialisés, capables par exemple de réaliser des tâches ménagères ou d’épauler des personnes âgées ou handicapées. A noter que nombre de sex dolls actuelles intègrent déjà des fonctions « robotiques » pour les activités sexuelles (on vous passe les détails), mais ces dernières restent évidemment bien incapables de rire à vos blagues de geeks. On rappellera aussi que la Chine est le premier producteur mondial de poupées sexuelles, un secteur en croissance constante depuis quelques années parallèlement à la forte progression du célibat dans le monde.