Oppo de retour en France avec les Reno12 et Reno12 Pro

Oppo va faire son grand retour en France. Souvenez-vous : le fabricant chinois s’était retiré du marché européen (et donc de la France) au mois de février 2023, suite à des bisbilles judiciaires avec Nokia qui avaient d’ailleurs conduit à l’arrêt des ventes en Allemagne. L’ex-géant finlandais du mobile accusait en effet Oppo d’avoir violé un certain nombre de ses brevets, et qu’en l’occurence il lui fallait soit payer des licences de brevets (souvent chères) soit quitter le marché européen. Bien décidé à ne pas se faire plumer, Oppo s’était donc retiré de l’Europe tout en contre-attaquant au plan judiciaire.

Au moment même où Oppo annonçait son retrait du marché français (soit au mois de juillet 2023) on apprenait que BBK Electronics (qui détient la marque Oppo) venait de gagner son procès contre Nokia. Quelques mois plus tard, Nokia et Oppo signaient un accord de brevets. Tout rentrera dans l’ordre lors du WWDC24, Oppo annonçant son grand retour en Europe. Ce retour est désormais confirmé avec la commercialisation prochaine des Reno12 et Reno12 Pro, qui seront disponibles à la vente en Espagne à partir du 18 juin prochain.

Pour l’occasion, Oppo annonce que la France est l’une des prochaines destination : « La marque revient sur le marché avec le lancement de ses derniers produits Reno. […] OPPO lancera bientôt une gamme complète de smartphones en France, en commençant par la série Reno12, dont le lancement européen est prévu pour le 18 juin 2024 à Ibiza, en Espagne. »