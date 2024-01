Oppo et Nokia signent un accord de brevets. Bientôt la reprise des ventes en Europe ?

Coup de théâtre : le chinois Oppo et le finlandais Nokia annoncent avoir signé un accord de licences croisées de brevets, un accord qui pourrait bien mettre fin au retrait d’Oppo du marché européen. Pour rappel, ces dernières années, un litige juridique entre Oppo et Nokia portant sur des brevets de Nokia avait conduit le fabricant asiatique à quitter l’Europe. Oppo ne précise pas si ses modèles seront de nouveau en vente sur le vieux continent, mais le communiqué de l’entreprise semble rendre cette hypothèse extrêmement probable.

Oppo précise en effet qu’il effectuera des « paiements de rattrapage pour couvrir les périodes de non-paiement » tandis que de son côté Nokia déclare que l’accord « résout tous les litiges en matière de brevets en cours entre les parties, dans toutes les juridictions ».

Le communiqué d’Oppo : « Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord mondial de licences croisées de brevets avec Nokia, qui comprend des licences croisées pour les brevets essentiels à la norme 5G. Cet accord reflète la reconnaissance mutuelle et le respect de la propriété intellectuelle de chacun et jette les bases d’une future collaboration entre OPPO et Nokia. OPPO continue de plaider en faveur de redevances raisonnables et d’une approche à long terme de la propriété intellectuelle qui soutient la résolution des litiges par le biais de négociations à l’amiable et du respect mutuel de la valeur de toute propriété intellectuelle. »