Oppo officialise la fin de ses activités en France

Après des mois de rumeurs et d’indices concordants (notamment en provenance des revendeurs), Oppo a enfin officialisé : Yang Technology, le distributeur exclusifs d’Oppo France, vient de confirmer qu’il mettait un terme à ses activités sur le territoire français. Yang Technology, une entité distincte d’Oppo, fait les frais de la joute juridique entre Nokia et Oppo sur le sol européen. Nokia avait notamment porté le fer en France, et malgré un victoire d’Oppo en première instance, Yang Technology se mettrait en faillite, se dirigeant donc clairement vers la liquidation judiciaire.

L’Oppo Find N 2 Flip

Malgré une décision de justice favorable, Oppo a donc préféré jeter le gant et quitter la France. La bataille avec Nokia serait-elle un prétexte pour quitter un marché français peut-être pas assez rentable ? Peut-être aussi que l’acharnement juridique de Nokia (qui fera très vraisemblablement appel) a eu raison de la résilience d’Oppo.

Les smartphones Oppo ne seront donc plus disponibles qu’à l’import sur le marché français (ou via les stocks restants des revendeurs), mais le fabricant assure tout de même que le SAV sera bien assuré par Oppo Monde pour les clients Oppo en France. Les mises à jour systèmes seront ainsi assurées.