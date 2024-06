Nightdive Studios développe le remaster de Killing Time, un FPS sorti en 1995 sur… 3DO ! (trailer)

Voilà qui ne rajeunit pas, même si l’ancien propriétaire de 3DO que je suis en salive déjà par avance. Nightdive Studios, à qui l’on doit un sublime remaster du très culte System Shock, annonce Killing Time: Resurrected, qui n’est autre que le remaster du FPS sorti en 1995 sur 3DO. Le studio a décidément le béguin pour la console américaine puisque ce dernier développe aussi le remaster de PO’ed, un autre FPS de la 3DO. Killing Time, c’est le FPS à sauce des films d’horreur et de série B des années 80-90 : des clowns tueurs, des servantes démoniaques, des squelettes fumant la cloque (qu’on croirait sorti de Beetlejuice), ou bien encore des cafards géant, c’est tout un bestiaire délirant qui en veut à votre peau ou plutôt à celle d’un étudiant en égyptologie des années 30 perdu dans le manoir labyrinthique d’une certaine Tess Conway. Le jeu devrait ressembler à ça :

Le studio annonce une palanquée d’améliorations en tout genre, comme la résolution 4K et en 144 IPS avec de l’anticrénelage et de nouvelles illustrations de décor ou dans les menus, des apparitions fantomatiques entièrement restaurées, une vue détaillée du manoir à 360°, 45 zones différentes à explorer et plus aucun temps de chargement entre les différentes zones du jeu.

A priori donc les Killing Time : Resurrected sera disponible quelque part en 2024 sur PC (via Steam et GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch.