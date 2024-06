Windows 10 : Microsoft relance le programme de bêta pour ajouter des nouveautés

Windows 10 n’a pas encore dit son dernier mot avec Windows 10. Microsoft va mettre fin au support en octobre 2025, mais l’entreprise a fait quelque chose d’étonnant cette semaine : elle a relancé le programme de bêta du système d’exploitation pour le test de nouvelles fonctionnalités.

Windows 10 dispose déjà de la fonction d’IA Copilot, qui était à l’origine une exclusivité de Windows 11, et pourrait bien recevoir d’autres fonctionnalités prochainement. « Pour apporter de nouvelles fonctionnalités et plus d’améliorations à Windows 10 en fonction des besoins, nous avons besoin d’un endroit pour faire du développement actif de fonctionnalités avec les Windows Insiders », explique Microsoft. « Aujourd’hui, nous ouvrons donc le canal bêta pour les Windows Insiders qui sont actuellement sur Windows 10 ».

Microsoft n’a pas révélé quelles fonctionnalités supplémentaires de Windows 10 vont être en test, mais les membres du programme Windows Insiders peuvent opter pour le canal bêta afin de les obtenir en avance. Il est important de noter que la date de fin de support de Windows 10, fixée au 14 octobre 2025, reste inchangée. « Rejoindre le canal bêta sur votre PC Windows 10 n’y changera rien », précise Microsoft.

Pour rappel, Microsoft avait indiqué l’année dernière en avoir fini avec les mises à jour majeures de Windows 10. L’idée est de pousser les utilisateurs à basculer sur Windows 11.

Pour ceux qui voudront rester sur Windows 10 après la fin du support en octobre 2025, il sera possible de payer pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité. Microsoft n’a pas encore dévoilé les prix pour le grand public. Par contre, les tarifs pour les entreprises sont connus : 61$ par appareil la première année, 122$ la deuxième année et 244$ ensuite.