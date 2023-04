Windows 10 : Microsoft annonce la fin des mises à jour majeures

Microsoft a décidé de mettre un terme aux mises à jour majeures de Windows 10, à savoir celles qui ajoutent des nouveautés. Le groupe annonce que Windows 10 22H2, qui est déjà disponible, est l’ultime version pour le système d’exploitation.

Les utilisateurs avec Windows 10 ont toujours le droit à un support, avec Microsoft qui va continuer à proposer des mises à jour de sécurité mensuelles, et ce jusqu’au 14 octobre 2025. Après cette date, le système d’exploitation ne sera plus pris en charge pour le grand public. Il faudra basculer sur Windows 11 pour continuer à avoir des nouveautés et des mises à jour de sécurité.

« La version actuelle, 22H2, sera la version finale de Windows 10, et toutes les éditions resteront prises en charge avec des mises à jour de sécurité mensuelles » jusqu’au 14 octobre 2025, indique Microsoft sur son site. « Les versions LTSC existantes continueront à recevoir des mises à jour au-delà de cette date en fonction de leur cycle de vie spécifique », ajoute le groupe.



Sans surprise, Microsoft encourage les utilisateurs à installer Windows 11 dès maintenant et ne pas attendre octobre 2025. Pour rappel, Windows 11 a fait ses débuts en octobre 2021. En comparaison, Windows 10 est sorti en juillet 2015. Microsoft va donc proposer 10 ans de support logiciel en atteignant 2025. Et pour Windows 11 ? Il n’y a pas de date de fin pour le moment.