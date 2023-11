Windows 10 : l’IA Copilot de Microsoft est disponible en test

Microsoft propose désormais aux utilisateurs de Windows 10 de tester son IA Copilot. Elle est déjà disponible sur Windows 11 et Microsoft a récemment annoncé qu’elle ferait ses débuts sur son système d’exploitation précédent. Le test débute aujourd’hui.

Copilot débarque en test sur Windows 10

Vous devez être inscrit au programme Windows Insider pour installer la version test et essayer Copilot sur Windows 10. Il n’est pas garanti que vous ayez accès immédiatement au chatbot. En effet, Microsoft précise que « la confirmation de l’éligibilité de votre appareil à Copilot sur Windows peut prendre un certain temps, il se peut donc qu’il n’apparaisse pas tout de suite ».

Pour accéder rapidement à Copilot lorsqu’il est confirmé que votre machine est éligible, Microsoft suggère d’activer l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » en allant dans Paramètres > Windows Update.

Pour faire fonctionner Copilot, votre système aura besoin d’au moins 4 Go de RAM et d’un écran au minimum HD (720p). Microsoft précise que l’aperçu du chatbot n’est disponible que sur certains marchés (Amérique du Nord et certaines régions d’Asie et d’Amérique du Sud) pour l’instant, et qu’il est donc possible que vous ne puissiez pas l’utiliser pour des raisons géographiques.

Si vous avez Windows 11, vous pouvez dès maintenant profiter de l’IA de Microsoft… sauf si vous êtes dans un pays de l’Union européenne. Cela s’explique par le Digital Markets Act (DMA) que Microsoft doit respecter pour proposer Copilot dans les pays en question.