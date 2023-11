Après Windows 11, Microsoft annonce l’arrivée de son IA Copilot pour Windows 10

Copilot ne sera donc pas uniquement sur Windows 11, Microsoft annonce aujourd’hui que son IA va également être disponible sur Windows 10. Ce n’est pas réellement une surprise sachant que l’information avait récemment fuité. Elle est aujourd’hui officielle.

Microsoft affirme avoir reçu « d’excellents commentaires sur Copilot » lorsqu’il a été mis à la disposition des utilisateurs de Windows 11. Contrairement à ses plans précédents qui consistaient à ne pas proposer de mises à jour majeures pour Windows 10 (version 22H2), l’entreprise a maintenant décidé de faire « des investissements supplémentaires pour s’assurer que tout le monde puisse tirer le maximum de valeur de son PC Windows ».

La disponibilité de Copilot concernera-t-elle tous les PC avec Windows 10 ? Non, Microsoft indique qu’il faut avoir au minimum un écran HD (720p) et au moins 4 Go de RAM. Aussi, le test concernera Windows 10 Familiale et Pro. La plupart des utilisateurs devraient donc en mesure d’en profiter. Mais il est tout de même important de préciser les éléments requis au minimum.

Microsoft ne dit pas encore quand Copilot sera disponible sur Windows 10. Il faut de toute façon s’attendre à une disponibilité en premier pour les membres du programme Windows Insider, avant une sortie pour tous.

Si vous avez Windows 11, vous pouvez dès maintenant profiter de l’IA de Microsoft… sauf si vous êtes dans un pays de l’Union européenne. Cela s’explique par le Digital Markets Act (DMA) que Microsoft doit respecter pour proposer Copilot dans les pays en question.