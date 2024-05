Elon Musk accepte de témoigner dans le cadre de l’enquête sur son acquisition de Twitter

L’homme fort de la tech américaine aura pris tout son temps. Après des mois de tergiversations, Elon Musk a finalement accepté de témoigner dans le cadre de l’enquête de la Securities and Exchange Commission sur son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. Un document juridique indique que le CEO de Space X et de Tesla a renoncé à faire appel de l’ordonnance d’un juge l’obligeant à témoigner, ce qui signifie que Musk se présentera bien dans les locaux de la SEC pour un entretien. La SEC et Elon Musk sont même déjà tombés d’accord pour une date, mais cette dernière n’a pas été divulguée pour des raisons de confidentialité. Gageons que Musk a sans doute voulu s’épargner l’image désastreuse d’agents assermentés venant le chercher pour ce fameux entretien. Il y a des limites même pour le plus riche et têtu des hommes.

Pour rappel, c’est en 2022 que la SEC a ouvert une enquête sur les conditions du rachat de Twitter par Elon Musk, le gendarme américain de la bourse estimant que Musk n’avait pas correctement divulgué le montant de sa participation dans Twitter au moment du rachat. Musk ayant refusé de se rendre à une convocation de la SEC deux jours seulement avant la date prévue, l’agence avait répliqué par une action en justice. Ce n’est pas la première fois que la SEC a maille à partir avec Elon Musk : en 2018, la SEC accusait Musk de tentative de manipulation de cours de l’action Tesla, en 2021 elle lançait une enquête sur la dangerosité supposée des panneaux solaires de SolarCity (qui appartient à Tesla) et en 2023, la SEC estimait que les tweets de Musk devaient encore être surveillés et validés par un expert juridique avant publication.