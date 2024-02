Elon Musk devra témoigner dans l’enquête de la SEC sur le rachat de Twitter

La Securities and Exchange Commission (SEC) n’en a pas fini avec le rachat de Twitter par l’entrepreneur milliardaire Elon Musk. Et visiblement, les inspecteurs du gendarme de la bourse américaine ont encore des questions à poser au patron de Tesla et de SpaceX. Reuters nous informe en effet qu’une ordonnance a été déposée en Californie samedi 10 février, ordonnance qui donne à Musk à peine une semaine pour convenir avec la SEC d’une date de comparution. Dans le cas où Musk ne daignerait pas se manifester, la SEC déterminera seule la date.

Pour rappel, la SEC enquête depuis 2022 sur le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, une enquête motivée par un retard administratif de Musk dans la divulgation de sa participation dans le réseau social. Musk avait refusé de se présenter lors d’une première invitation à comparaitre et s’était par la suite désisté pour un second entretien avec les commissaires de la SEC, des rebuffades qui avaient poussé la commission à attaquer le magnat en justice.

Les bisbilles entre Musk et la SEC s’ajoutent la longue pile d’événements qui ont entouré le rachat de Twitter, entre les licenciements massifs brutaux, une gestion extrêmement dure des équipes encore en place (sommées littéralement de se sacrifier pour l’entreprise), sans oublier les nombreuses critiques sur l’absence de modération efficace ou la réintégration d’une multitude de comptes problématiques.