ChatGPT : en programmation, l’IA aurait tout faux une fois sur deux

Il est sans doute bon de rappeler que les IA ne sont toujours pas infaillibles. Loin s’en faut même si l’on en croit une étude de l’Université Purdue dans l’Indiana, qui conclut que ChatGPT répond incorrectement à des questions de programmation informatique 52 % du temps. Aie.

Présentée à la conférence sur l’interaction homme-ordinateur à Hawaï, l’étude a analysé 517 questions de programmation issues de Stack Overflow, qui ont ensuite été traitées par ChatGPT. Les résultats, rapportés pour la première fois par Futurism, dévoilent des problèmes significatifs de précision avec le chatbot. « Notre analyse montre que 52 % des réponses de ChatGPT contiennent des informations incorrectes et 77 % sont verbeuses », explique l’étude. Mais il y a un soucis peut-être plus inquiétant encore : malgré les nombreuses erreurs de ChatGPT, 35% des participants (tous développeurs) à l’étude ont indiqué préférer les réponses de ChatGPT à cause de son exhaustivité et… de son phrasé bien articulé. Dans 39% des cas, les programmeurs ont même ignoré les réponses fausses.

Ces résultats indiquent que les IA ne sont pas prêtes à réellement remplacer les êtres humains pour nombres de tâches relativement complexes, mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle si cela doit pousser les géants de l’IA à mieux encadrer leur LLM et à favoriser la mise en place d’outils d’autoévaluation. On notera aussi que cette étude tombe au moment où l’IA Gemini de Google est accusée de produire de trop nombreuses réponses absurdes.