Voyager 1 recommence à envoyer des données scientifiques vers la Terre

Un « arrêt de travail » prolongé

Voyager 1, la célèbre sonde spatiale lancée en 1977 par la NASA, a surmonté de nombreuses difficultés tout au long de son voyage historique à travers l’espace. Le dernier pépin en date est survenu à la fin de l’année 2023, lorsque la sonde a soudainement cessé de transmettre des données scientifiques ou techniques vers la Terre, se contentant d’envoyer des signaux sans contenu exploitable. Après une enquête minutieuse, les ingénieurs de la NASA ont identifié la cause du problème : une petite section de la mémoire corrompue dans le sous-système de données de vol, l’un des trois ordinateurs de Voyager 1.

Retour des données scientifiques

Le 17 mai, l’équipe de la mission a envoyé à envoyé de nouvelles commandes au niveau du firmware de l’appareil. Compte tenu du délai de 22,5 heures nécessaire pour que les signaux atteignent Voyager 1 (puis une durée identique pour recevoir une réponse), les ingénieurs attendu de longues heures pour vérifier l’efficacité du correctif. Fort heureusement, la réponse a été positive : plusieurs systèmes critiques de Voyager 1 sont de nouveau opérationnels.

La NASA a depuis confirmé que plusieurs instruments de Voyager 1, y compris le sous-système d’ondes plasma et le magnétomètre, renvoient désormais des données scientifiques parfaitement exploitables. Les efforts de restauration se poursuivent cependant pour d’autres instruments, notamment le sous-système de rayons cosmiques et l’instrument à particules chargées de faible énergie. Ces mises à jour devraient maximiser la durée de vie de Voyager 1 et prolonger sa mission aussi longtemps que possible.