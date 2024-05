H, une nouvelle start-up française pour l’IA, lève 220 millions de dollars

H, une nouvelle start-up française d’intelligence artificielle, a été lancée aujourd’hui et a levé 220 millions de dollars (202,7 millions d’euros) auprès de gros investisseurs. C’est ce que fait savoir Bpifrance, la banque publique d’investissement française.

Une nouvelle start-up française pour l’IA

Parmi les participants au tour de table figurent les hommes d’affaires français Bernard Arnault et Xavier Niel, Amazon, l’ancien patron de Google Eric Schmidt, le fonds Accel, Samsung et l’entrepreneur israélien d’origine russe Yuri Milner. Plusieurs anciens de Google DeepMind, la branche de Google spécialisée dans l’IA, comptent parmi les fondateurs de H, basée à Paris.

La start-up est dirigée par Charles Kantor, ancien étudiant de la prestigieuse université américaine de Stanford. « L’équipe est unie autour d’une mission tout aussi simple qu’ambitieuse : faire progresser la productivité de milliards de personnes », a déclaré ce dernier, cité dans le communiqué. « L’équipe de 25 ingénieurs et chercheurs en intelligence artificielle (IA) a pour mission d’introduire la puissance de l’IA générative (GenAI) dans les entreprises du monde entier à travers une nouvelle génération de modèles multimodaux spécialisés sur l’action », a pour sa part souligné Bpifrance.

« Ces modèles de fondation d’action sauront raisonner, planifier et collaborer, révolutionnant ainsi des secteurs entiers et rendant l’AGI (intelligence artificielle générale, dont les capacités approchent ou surpassent celles de l’être humain) bientôt réalité », a poursuivi l’institution.

Sur X (ex-Twitter), le président français Emmanuel Macron a salué la « bonne nouvelle » que représente, selon lui, le lancement de H. « Des investisseurs choisissent la France pour lancer l’entreprise H, y rassembler des scientifiques de renommée mondiale, et y investir 220 millions de dollars ! », a-t-il écrit.

Après Mistral AI, place à H

Face aux titans américains comme Google, Microsoft et OpenAI (qui a crée ChatGPT) et à la Chine, la France ambitionne de devenir une place forte de l’IA en Europe. Sa principale pépite est Mistral AI, leader européen du secteur.

Mi-mars, un comité spécialisé avait estimé que la France devait investir 5 milliards d’euros par an sur cinq ans dans l’IA si elle voulait faire jeu égal avec les États-Unis et la Chine. Par ailleurs, Microsoft a récemment annoncé investir 4 milliards d’euros dans le développement de data centers en France pour renforcer son infrastructure dans l’intelligence artificielle et le cloud.