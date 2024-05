L’armada Starlink a traversée la grande tempête géomagnétique solaire… sans problèmes majeurs

C’est une question légitime alors que la Terre est ceinturée par des milliers de satellites : que se passe t-il si ces satellites se retrouvent pris en pleine tempête solaire massive (ou tempête géomagnétique) ? On vient d’avoir un premier élément de réponse : Elon Musk confirme sur X qu’une partie de l’armada Starlink s’est retrouvée au coeur de la tempête solaire du siècle (niveau 5 vendredi soir) qui a frappé la Terre le week end dernier… et que tout s’est déroulé comme d’habitude. « Une tempête solaire géomagnétique majeure se produit actuellement. La plus grande depuis longtemps. Les satellites Starlink sont soumis à beaucoup de pression, mais résistent jusqu’à présent », a tweeté Musk.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2

Si les satellites ont parfaitement tenu le choc, les conclusions sont un peu plus contrastées concernant la qualité du service durant cet évènement rarissime. Certains utilisateurs ont en effet remarqué une baisse drastique du débit de leur connexion Starlink pendant la tempête solaire, avec des transferts diminués parfois d’un facteur 5 ou 6 . Pour autant, le simple fait de maintenir du débit « correct » dans ces conditions (près de 20 Mo/s) est plutôt une bonne nouvelle concernant la résistance des satellites de Starlink, sachant que d’autres utilisateurs ont signalé n’avoir remarqué aucune baisse de débit.

This is pretty bad for Starlink, which normally has 100mbps connectivity.

But still, it's excellent for once-in-a-decade solar storm. https://t.co/PfUuFAmSYk pic.twitter.com/ymQdZW1528

— Robert Graham 𝕏 (@ErrataRob) May 11, 2024